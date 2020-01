Mobilisation des enseignants des lycées agricoles : le soutien de "Femu à Corsica" et "Via Campagnola"

Femu a Corsica apporte son soutien à l'intersyndicale et aux enseignants contractuels des lycées agricoles de Borgu et de Sartè devant la mise en mouvement des postes de contractuels en faveur d'agents titulaires par le Ministère de l'Agriculture. Cette mesure ne tient pas compte du contexte de l'insularité et met en péril les contrats d'enseignants expérimentés et reconnus qui ont vu leurs contrats être renouvelés depuis quelques années suite à des mobilisations, et des accords passés entre les directions des lycées et les autorités académiques précédentes.

Femu a Corsica en appelle à un moratoire et à la titularisation des agents contractuels concernés au travers d'un dialogue rapide avec la DRAAF, afin de prendre en compte pleinement l'histoire de leur relation aux établissements dans le contexte insulaire qui est le nôtre.



Femu a Corsica s'associera à toutes les démarches de l'intersyndicale et mobilisera ses élus pour interpeller le ministère sur ce sujet crucial.





P/A Ghjunta FEMU A CORSICA

Ghjuvan-Felice ACQUAVIVA,

Sicretariu Naziunale