Miss Corse 2024 : Une soirée éclatante à Porticcio pour célébrer les beautés insulaires

Comme chaque année, l’élection de Miss Corse n’est pas seulement un concours de beauté, mais également une soirée spectaculaire de grande qualité. Cependant cette soirée mémorable qui bouleversera assurément la vie de la future Miss Corse, lui ouvrant de nombreuses portes, exige une organisation minutieuse.



Tout au long de l’année, une équipe de bénévoles veille sans relâche sur la jeune femme élue. Le comité est composé de trois personnes clés, chacune apportant son expertise professionnelle. Mariana Bozzi, présidente depuis quatre ans, gère avec passion le côté administratif et accompagne les candidates, en particulier la Miss élue, jusqu’à l’élection nationale. “Le comité ce n’est pas que l’élection, c’est tout un accompagnement. Dès le lendemain, il faut commencer à préparer la nouvelle Miss pour le concours national. On est dans un tout autre registre, et c’est avec tout ce travail-là qu’on arrive à des résultats”, souligne-t-elle. Mariana attribue la qualité de cet accompagnement à l’intérêt croissant pour le concours, ajoutant que “sur les quatre dernières Miss, trois ont terminé dans le top 15, ça motive certainement !”.



À ses côtés, son ami et complice de longue date Pierantoine d’Orazio, chorégraphe et professeur de danse, est le vice-président du comité. Il en est également le directeur artistique, en charge du spectacle le soir de l’élection, un spectacle qui gagne en qualité chaque année. Passionné par le show Miss France depuis son enfance, Pierantoine est entré dans le comité corse en 2007 en tant que chorégraphe.



La troisième membre du trio, et non des moindres, est Laetitia Duclos. Ancienne Miss Corse 2016 et influenceuse corse, elle est la community manager du comité, s’occupant activement des réseaux sociaux et de la communication autour des Miss. La communication est devenue cruciale pour le concours et pour les Miss. “Une candidate régionale qui arrive à Miss France en décembre a beaucoup plus de chances si elle a une communauté déjà importante sur les réseaux sociaux. Notre problème ici, c’est que nous sommes une petite région et qu’il est difficile d’avoir beaucoup d’abonnés qui vont soutenir la Miss jusqu’à l’élection nationale. Il ne faut pas hésiter à s’abonner et à suivre notre Miss”, détaille Mariana. Elle ajoute également que lors de l’élection nationale, les votes du public jouent un rôle significatif. “Sandra, notre Miss 2023, méritait un top 5 cette année, mais on tient compte des votes du public. Il y a des grosses régions qui se mobilisent énormément pour leur Miss. Chez nous, c’est plus compliqué. Mais imaginez, si chaque Corse n’envoyait même qu’un seul petit SMS, ça pourrait changer les choses de façon significative”.



Un concours en pleine expansion

Avec 13 candidates cette année, le concours semble connaître un regain d’intérêt. Depuis quatre ans, Mariana et Pierantoine ont pris l’élection de Miss Corse comme une mini-élection de Miss France, avec l’objectif de dépoussiérer et redynamiser cette élection régionale. Avec Laetitia, ces trois professionnels mettent leur expérience au service du comité, un changement qui commence à se ressentir et attire de plus en plus de candidates. “Je pense que notre investissement, qu’il soit dans notre implication personnelle ou dans les moyens financiers apportés par les partenaires, commence vraiment à porter ses fruits. Nous sommes d’ailleurs toujours en quête d’aides, sous forme d’échange, de partenariat, de cadeaux, de prestations pour nos candidates, qui permettent à notre petite association de promouvoir la Corse d’une autre façon. Mais notre partenaire principal, sans lequel nous ne pourrions rien faire, est la commune de Porticcio, qui nous accompagne du début à la fin et nous fournit, entre autres, un lieu et un équipement technique de très grande qualité”. explique la présidente du comité corse.



Nouveaux critères d'éligibilité



Des changements importants ont été introduits depuis deux ans dans les critères du comité national, attirant plus de jeunes femmes. Il n’y a plus de limite d’âge pour participer, et la Miss peut désormais être mariée et avoir des enfants. “Mais il ne faut pas oublier qu’être Miss France est un réel engagement sur toute une année, c’est un vrai métier aujourd’hui. Le comité Miss France nous met en garde régulièrement sur cet engagement, afin que les candidates soient bien informées que ce n’est pas seulement le physique qui compte, qu’il ne faut pas juste une jolie tête pour porter la couronne, mais qu’il faut également avoir les épaules pour supporter le titre”, précise Mariana Bozzi.



Pierantoine partage ce point de vue, ajoutant que le concours a évolué et se présente désormais comme une émission féministe. “Ça a beaucoup changé, on donne le droit aux candidates de s’exprimer, de défendre leurs idées, leurs causes, et ça ne s’arrête pas qu’à un physique. C’est réellement une aventure humaine incroyable”, souligne-t-il.



Une expérience unique



Pierantoine, fidèle au concours depuis son enfance, révèle qu’il ne s’est jamais trompé sur le résultat final de Miss France. Au comité Miss Corse, il avoue qu’il se fait très vite une idée des candidates dès le début, en observant leur degré d’implication. “Nous n’avons que deux jours de répétitions, et donc j’envoie la chorégraphie filmée avec mes élèves du cours de danse à chaque candidate, pour qu’elle puisse l'apprendre en amont. Ça les rassure, et moi, ça me montre qui est réellement déterminée”, explique-t-il. Bien qu’il ne révélera pas son pronostic pour la nouvelle Miss Corse, il confie que “parfois sur papier glacé, il y a des évidences. Mais, d’expérience, je peux vous dire que rien n’est joué avant la scène, le jour J. C’est toujours là que la future Miss se révèle. Et la scène, c’est mon domaine...”.



Rendez-vous à Porticcio



Pour assister au grand show de Miss Corse, rendez-vous le 29 juillet à Porticcio. Les billets sont en vente sur www.corsebillet.co. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle qui pourrait bien marquer le début d’une aventure inoubliable pour la nouvelle Miss Corse.