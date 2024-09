Migliacciaru : Auriane Argaud, un camion-photo et une photographe aux villages

- Pourquoi cette initiative ?

- Passionnée depuis mon plus jeune âge par la photographie, et après trois ans en apprentissage dans un laboratoire photographique, j'ai créé mon entreprise en 2020 du côté de la plaine orientale, à Migliacciaru. L'année de mon diplôme, ma série de portraits canins a remporté la seconde place du FETA Award (un concours européen de la Federation of European Photographer).

Depuis lors, j'effectue des portraits de familles, d'animaux et du milieu de l'artisanat, des photographies d'immobilier, de la restauration d'archives, etc.

La nature, l'autonomie, les histoires liées au passé et les modes de vie simples, loin des grandes villes m'ont toujours passionnée également. Je vis en Corse depuis mon plus jeune âge et aider à la conservation de l'île telle que nous la connaissons avec notre peuple, ses traditions et son histoire me tient à cœur. C'est pourquoi j'aimerais, à mon humble niveau, lutter contre l'isolement des habitants des villages à l'aide de la photographie et du lien social qu'elle peut créer tout en écrivant l'histoire collective.



- C'est-à-dire ?

- Grâce à ce projet, je souhaite augmenter mon engagement principalement dans les zones rurales et donc fragilisées en raison de leur éloignement des services et de sa population vieillissante. Avec mon camion aménagé en studio photo ambulant, il sera possible de réaliser des photos d'identité simples et ANTS sur la place du village, mais pas seulement !

Toutes sortes d'archives telles que les négatifs, diapositives, plaques de verre ou encore les tirages pourront être déposés afin d'être restaurés numériquement et tirés sur d'autres supports afin de redonner vie aux histoires individuelles et collectives de nos villages.

À l'intérieur du camion on pourra aussi se faire "tirer le portrait" seul ou à plusieurs.

Afin de partager ma passion, je proposerais également aux mairies, des animations telles que des conférences sur l'histoire de la photographie, des formations pour débutants, des expositions photographiques, etc.



- Vous pensez qu'il fallait combler un manque ?

- Quand il s'agit de lutter pour développer l'activité dans des zones fragilisées, nous avons tous un rôle à jouer.

Tout le monde ne le sait pas, mais sur les 19 Établissements Publics de Coopération intercommunale de Corse, 13 ne comportent que des communes rurales.Les deux EPCI « Calvi Balagne » et « Sud-Corse » ont respectivement une part de 54,1 % et 44,1 % d'habitants en commune rurale. En revanche, quatre EPCI sont principalement urbains en Corse avec plus de trois quarts de résidents en communes urbaines : Le Centre Corse, le Pays Ajaccien, Marana-Golo, et Bastia.

Aujourd'hui, les services s'éloignent de plus en plus des zones rurales, ces territoires qui accueillent une population plus âgée.

Avec mon camion-photo écologique, je veux mener un projet social au service des territoires et de la sauvegarde du patrimoine.

