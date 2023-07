Mgr François Bustillo, évêque de l'église de Corse, créé cardinal

.

François-Xavier Bustillo avait été ordonné evêque d'Ajaccio le 13 juin 2021 en remplacement de Olivier de Germay nommé Primat des Gaules à Lyon. François-Xavier Bustillo est né en 1968 à Pampelune. Il est le fils d’un militaire et d’une mère de quatre enfants.À dix ans, il entre au petit séminaire de la vallée de Baztan près d’Espelette, de l’autre côté de la frontière espagnole.À dix sept ans, ayant obtenu son baccalauréat, il rejoint les franciscains à Padoue, en ItalieMembre de l’Ordre des Frères mineurs conventuels, Il fait sa profession solennelle le 20 septembre 1992, puis est ordonné prêtre le 10 septembre 1994, puis revient en France. Il obtient sa licence en théologie à l'Institut catholique de Toulouse en 1997. Il confonde le couvent de Saint-Bonaventure à Narbonne.Après avoir été supérieur provincial des franciscains conventuels l’une des trois grandes familles franciscaines il était, jusqu'à sa nomination comme évêque, gardien (supérieur) du couvent Saint-Maximilien-Kolbe de Lourdes, délégué épiscopal à la protection des mineurs et des personnes vulnérables du diocèse de Tarbes et Lourdes, cérémoniaire diocésain et membre du conseil épiscopal du diocèse de Tarbes et LourdesLors de l'Angélus de ce 9 juillet 2023, le pape François annonce la création de nouveaux cardinaux lors du consistoire du 30 septembre 2023 : François-Xavier Bustillo en fait partie