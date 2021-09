Mgr François-Xavier Bustillo reçu par le Pape : "je veux partager ma belle expérience avec l'église de Corse"

"C'est lui qui m'a nommé. Il est donc important que moi évêque j'écoute ce que le Saint-Père veut dire aux évêques francais" soulignait François-Xavier Bustillo au micro de Eglise Catholique.de France.

"Je vais essayer, en rentrant chez moi en Corse, de communiquer, aux prêtres, aux diacres, aux religieuses, religieux et aux fidèles, ce que j'ai vécu en écoutant la parole du Pape François."

"Moi j'apprécie beaucoup sa liberté et son côté prophétique"

"Il est important que je puisse communiquer et partager avec les autres une telle et belle expérience de communion dans l'église universelle de Rome"