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Météo : orages, fortes pluies et rafales pouvant atteindre les 100 km/h attendus en Corse


Léana Serve le Lundi 19 Octobre 2026 à 10:54

Alors que l'île est actuellement placée en vigilance jaune pour les paramètres « pluie-inondation » et « orages », une dégradation importante est attendue dès la nuit prochaine. Jusqu'à 150 à 200 mm de pluie et des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h sont prévus demain. Météo-France envisage un passage en vigilance orange.



Météo : orages, fortes pluies et rafales pouvant atteindre les 100 km/h attendus en Corse

Alors que la Corse est placée en vigilance jaune pour les paramètres « pluie-inondation » et « orages », une dégradation importante des conditions météorologiques est attendue à partir de la nuit prochaine. Selon les prévisions de Météo-France, « les pluies vont s’intensifier sur la partie est de l’île, qui aura le plus de pluie sur les 48 prochaines heures ». « On va aussi avoir demain en fin d’après-midi des orages potentiellement violents qui vont arriver par l’ouest avec des cumuls de pluie qui pourraient atteindre 150 à 200 mm », indique Sophie, prévisionniste au centre Météo-France d’Ajaccio.
 

Cette dégradation devrait également s'accompagner de fortes rafales de vent. « Sous la ligne de grain qui va arriver par l’ouest demain, il va y avoir du vent avec des rafales qui pourront atteindre localement les 100 km/h. Ça va arriver avec la ligne des orages, et ça va toucher la Corse en fin d’après-midi avant de la traverser », précise la prévisionniste.
 

Face à cette situation, un passage de la Corse en vigilance orange pour la journée de demain « est fortement envisagé ».





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