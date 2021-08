Météo de la semaine en Corse : toujours du soleil puis les orages

Lundi 30 août

Le soleil sera bien présent en matinée. En cours d'après-midi, dans le Cap Corse, la région bastiaise, le Cortenais la Castagniccia, l’Alta Rocca, des nuages se développeront donnant quelques averses. Vent d'Ouest modéré à assez fort aux extrémités de l’île. Températures maximales 25 à 28 degrés.



Mardi 31 août

Le temps sera bien ensoleillé même si quelques nuages apparaissent l'après-midi dans le Cortenais. Vent d'Ouest assez fort sur toute la partie occidentale de l’île avec des rafales atteignant 55 km/h. Températures maximales stationnaires : 25 à 28 degrés.



Mercredi 1er septembre

Journée ensoleillée avec toujours quelques nuages sur le relief dans l'après-midi. Vent d’ouest modéré. Maximales en hausse 26 à 29 degrés.



Jeudi 2 et vendredi 3 septembre

Le temps deviendra instable avec un bon risque d'averses et d’orages. Vent d'Est à Sud-Est modéré. Températures maximales évoluant peu : 26 à 29 degrés.



Samedi 4 et dimanche 5 septembre

Le temps restera instable et capricieux avec un vent d'Ouest modéré aux extrémités de l’île. Températures maximales stables.