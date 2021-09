Météo de la semaine en Corse : Retour de la chaleur jusqu’en milieu de semaine

Lundi 6 septembre

La journée sera bien ensoleillée en matinée avant que des nuages ne bourgeonnent et ne donnent quelques petites averses sur le relief. Vent variable faible à modéré. Températures maximales : 24 à 29 degrés, légèrement au-dessus des normales de saison.



Mardi 7 septembre

Le temps sera bien ensoleillé avec juste quelques petits cumulus chapeautant les sommets l’après midi. Brises faibles à modérées. Températures maximales stationnaires : 24 à 29 degrés.



Mercredi 8 septembre

Les passages nuageux alterneront avec les éclaircies et vice-versa. Le vent d'Est à Nord-est sera modéré, entrainant une baisse des températures. Celles-ci atteindront encore en mi-journée : 23 à 28 degrés.



Jeudi 9 et vendredi 10 septembre

Le ciel sera changeant avec quelques petites averses possibles. Le vent de Sud à Sud-Est, sera faible à modéré. Températures maximales sans changement : 24 à 28 degrés.



Samedi 11 et dimanche 12 septembre

Temps sec et ensoleillé avec un bon vent de sud à Sud-est modéré dans le Cap Corse. Températures maximales stationnaires.