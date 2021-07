Météo corse : semaine estivale avec toujours un petit vent d’Ouest

Lundi 19 juillet

La journée débutera par un temps bien ensoleillé. Dans l'après-midi, des nuages bourgeonneront dans l’intérieur et de petites averses seront possibles sur le relief : Cortenais, Castagniccia, Deux-Sevi, Alta Rocca. Le Vent de Nord-Est sera faible à modéré le matin sur le nord de l’île, brises faibles ailleurs puis établissement d’un vent d’Ouest modéré l’après midi aux extrémités de l’île et en Balagne. Températures maximales comprises entre 26 et 32 degrés, du bord de mer vers le centre de l’île, et 24 degrés sur le relief.





Mardi 20 juillet

Nuages (dans l’intérieur) et éclaircies (en bord de mer) se partageront le ciel. Vent d’Ouest à Sud-Ouest modéré aux extrémités de l’île, faible à modéré en Balagne, brises faibles ailleurs. Températures maximales autour de 27 à 32 degrés, des côtes vers le centre, 23 degrés sur le relief.





Mercredi 21 juillet

Temps bien ensoleillé avec un vent de Sud-Ouest encore modéré aux extrémités. Brises de mer ou de vallées faibles ailleurs. Températures maximales s’échelonnant de 27 degrés en bord de mer à 32 degrés dans le centre.



Jeudi 22 et vendredi 23 juillet

Beau temps ensoleillé avec un vent de NW modéré dans le Cap Corse. Brises faibles ailleurs. Températures maximales en légère hausse : 28 à 33 degrés.



Samedi 24 et dimanche 25 juillet

Temps généralement bien ensoleillé. Vent faible samedi puis de Sud-Est modéré dimanche dans le Cap Corse. Températures maximales en hausse: 29 à 34 degrés.