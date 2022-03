Météo corse : déficit des précipitations et hausses des températures en février 2022

« Déjà sur le plan des précipitations, on note un gros déficit » souligne Patrick Rebillout, chef du service Météo de Corse-du-Sud. « 21 mm recueillis en moyenne sur la Corse soit 31% de la normale. On note notamment un littoral oriental particulièrement peu arrosé. Il n’y a pas eu de perturbations, sauf au milieu du mois et on constate aussi un enneigement très déficitaire, même à haute altitude. Il faudrait qu’il tombe 200 mm en ce mois de mars pour avoir une saison de recharge - pluies de septembre à mars - normale. Même si quelques précipitations sont prévues ce week-end, au vu des prévisions saisonnières, ce ne devrait pas être le cas »





Côté températures ?

« On a été bien au-dessus des normales. +1,9 degrés pour les températures moyennes. Les températures des zones littorales ont été particulièrement élevées avec des écarts atteignant 3 à 4 degrés. Sur les maximales on était 2,7 dg au-dessus des normales »

Enfin le météorologue signale un indice d’humidité des sols très bas en ce début du mois de mars. Comme dirait un chanteur : « L’été s’ra chaud » !

En illustration, les cartes de l’île parlent d’elles-mêmes.