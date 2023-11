Météo : après la pluie, le vent. Vigilance orange en Haute-Corse

En début de matinée, le vent d’ouest se renforce et déferle sur les versants Est du chaînon central, ainsi que sur le Cap Corse. Les rafales atteignent 120 à 140 km/h localement, un peu plus sur les points exposés. Les secteurs du Fium'Orbo à Conca semblent les plus exposés, tandis que la plaine orientale, de Bastia à Aléria, seront plus épargnés.



Ce coup de vent est relativement bref, et faiblit sensiblement en cours d’après-midi

Le Préfet de la Haute-Corse appelle chacun à la plus grande prudence face à de tels phénomènes qui peuvent être dangereux.