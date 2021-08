Météo : Les canyons de Corse-du-Sud évacués ce 25 août

Après la fermeture des canyons de la Corse-du-Sud pour la journée d'hier, 24 aout, la préfecture de la Corse-du-Sud demande d'évacuer les canyons à partir de 15 heures maximum de ce mercredi 25 aout.

"Les services de Météo-France placent le département en vigilance « jaune orages », mercredi 25 août 2021, à partir de ce midi et une cellule orageuse va se localiser sur la chaine centrale en début d'après-midi. Sous ces orages, les cumuls attendus peuvent atteindre les 20-30 mm entre 14 et 17 heures - lit-on dans une note de la préfecture qui demande aux randonneurs et clients d'activité de quitter les canyons et reporter leurs activités à une date postérieure.



La fréquentations aux abords des fleuves et rivières est aussi déconseillée, rappellent les services de l'Etat.