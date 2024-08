Météo : La vigilance orange canicule se poursuit en Corse

Météo France a placé la Corse en vigilance « orange » pour le risque de canicule à compter de ce samedi 10 août à midi, une alerte qui se prolongera au moins jusqu’à demain, dimanche 11 août.



Les prévisions météorologiques annoncent des températures maximales comprises entre 33 et 36 degrés aujourd’hui, avec des pics potentiels dans l'intérieur de l'île. Pour demain, les températures pourraient grimper encore davantage, atteignant localement 38°C en Corse du Sud. Les températures nocturnes restent élevées, en particulier sur la façade orientale de l’île, où les minimales oscillent entre 24 et 26 degrés, et entre 20 et 23 degrés sur le reste du territoire.





Face à cette situation, les préfectures appellent à la plus grande vigilance, notamment pour les personnes les plus vulnérables : les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques, sous traitement médicamenteux ou isolées. Il est crucial de suivre les recommandations de prévention en période de canicule :





Maintenir son habitation au frais : Fermez les volets en journée et aérez la nuit si les températures sont plus clémentes.

: Fermez les volets en journée et aérez la nuit si les températures sont plus clémentes. Hydratation régulière : Buvez de l’eau fréquemment, même sans soif.

: Buvez de l’eau fréquemment, même sans soif. Se rafraîchir : Humidifiez et rafraîchissez votre corps plusieurs fois par jour, en insistant sur le visage et les avant-bras.

: Humidifiez et rafraîchissez votre corps plusieurs fois par jour, en insistant sur le visage et les avant-bras. S’abriter dans des lieux frais : Utilisez un ventilateur ou une climatisation si possible, ou passez quelques heures dans des endroits climatisés (cinéma, bibliothèque, supermarché, etc.).

: Utilisez un ventilateur ou une climatisation si possible, ou passez quelques heures dans des endroits climatisés (cinéma, bibliothèque, supermarché, etc.). Limiter les activités extérieures : Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h) et réduisez les activités physiques.

: Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h) et réduisez les activités physiques. Prendre soin des proches : Donnez et prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, en particulier des personnes fragiles.



Il est également impératif de redoubler de prudence pour éviter tout risque de départ de feu, les conditions météorologiques augmentant considérablement le danger d’incendie.