Météo : La Haute-Corse en vigilance orange « pluies-inondations »

L’épisode pluvio-orageux méditerranéen se met en place dans le département ce mercredi soir avec des lignes d’averses orageuses.

"Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique orange pour le paramètre . « orages et pluie-inondation »signale la préfecture de Haute-Corse dans un communiqué

En seconde partie de nuit de mercredi à jeudi, des orages très peu mobiles pourront donner de forts cumuls de pluies en quelques heures seulement plus particulièrement dans les versants Est et la plaine littorale orientale. Des cumuls de l'ordre de 80 à 120 mm voire 150 mm localement sont attendus en peu de temps sur ces secteurs.



Le département reste placé également en vigilance de niveau Jaune pour le paramètre « Vent Violent » jusqu’à 21 heures.



La Préfecture appelle chacun à la plus grande prudence face à de tels phénomènes qui peuvent être dangereux. La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse.

Éviter, autant que possible, les déplacements,

Ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages, Dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux

Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,

En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols, garages et caves,

Ne pas s’abriter sous les arbres,

Ne pas utiliser de téléphone ou de matériel électriques,

Respecter les déviations mises en place,

Respecter les consignes données par les services de sécurité,

Signaler sans attendre les départs de feux suite à la foudre,

Être vigilant face aux chutes d’objets,

Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,

Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

Ne pas intervenir sur les toitures,