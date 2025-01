Météo : La Corse placée en vigilance jaune vent ce mardi 28 janvier

Météo-France a placé la Corse en vigilance jaune "vent" ce mardi 28 janvier, en raison de conditions météorologiques pouvant entraîner des rafales violentes. L’alerte, qui prend effet dès 16 h, restera en vigueur jusqu’à 21 h. Durant cette période, des vents pouvant atteindre 95 km/h sont attendus, avec des impacts particulièrement marqués sur les zones les plus exposées.



En Haute-Corse, les conditions météorologiques seront marquées par un ciel alternant éclaircies et passages nuageux, avec des averses possibles, notamment en matinée. Le risque de pluie se réduira au fil de la journée, mais des précipitations seront encore à prévoir en fin de journée, particulièrement sur le relief et dans le Cortenais. Le vent, soufflant principalement du Libeccio, sera assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 95 km/h localement.



Du côté de la Corse-du-Sud, le temps sera généralement ensoleillé, bien que des averses se produiront dès le matin, notamment sur les Deux-Sévè, le Sartenais et le relief. En fin de journée, le risque d’averses s’étendra, mais elles resteront rares et peu fréquentes. Le Mistral soufflera aussi assez fort à fort, avec des rafales pouvant atteindre 95 km/h par endroits.