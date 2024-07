Météo : La Corse placée en vigilance jaune orages et pluie-inondations

Météo France a émis un bulletin de vigilance jaune avec une situation météorologique à surveiller pour le phénomène d'orages et de pluie-inondations. Cette alerte est en vigueur de ce dimanche soir vers minuit jusqu'au lundi 22 juillet 2024 à 6h00 au plus tôt.



La dégradation des conditions météorologiques commencera en cours d'après-midi et en soirée avec des averses orageuses d'intensité ordinaire.

En seconde partie de nuit, les orages devraient se renforcer sur l'ensemble du territoire. Ces orages pourraient être particulièrement intenses sur les plaines, le littoral ainsi que sur les zones de relief. Les phénomènes attendus incluent de la grêle significative de 3 à 5 cm de diamètre, des rafales de vent pouvant atteindre 80 à 90 km/h, ainsi que des cumuls de précipitations allant de 30 à 50 mm, voire jusqu'à 70 mm en cas de régénération des cellules orageuses. Les intensités de précipitations pourront temporairement être très fortes, atteignant 30 à 40 mm par heure.





Les zones les plus à risque sont la façade orientale et le littoral de la Corse-du-Sud. Cependant, des orages forts pourraient affecter l'ensemble de l'île.