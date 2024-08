Météo : La Corse placée en vigilance jaune "orages" ce samedi

Les conditions météorologiques instables peuvent provoquer des orages en cours d’après-midi, parfois accompagnés de grêle et de rafales de vent. Les précipitations associées à ces épisodes orageux pourraient atteindre des cumuls de 30 à 40 mm en peu de temps. Dans les zones les plus fortement impactées, les cumuls pourraient même atteindre 60 à 70 mm en une à deux heures, voire un peu plus localement.





L’intensité des orages devrait diminuer en soirée, mais Météo France recommande la plus grande prudence face aux risques d’inondations locales et de chutes d’arbres sous l’effet des vents violents.