Météo : La Corse en vigilance jaune “orages” et “pluie-inondation” ce samedi 26 octobre

Météo France a diffusé une alerte météorologique de niveau jaune, signalant une "situation météorologique à surveiller" pour les paramètres "pluie inondations" et "orages" du vendredi 25 octobre au samedi 26 octobre 2024 jusqu'à 23 h minimum.



Des lignes pluvio-orageuses très actives remontent de la Méditerranée et vont traverser ce matin la côte occidentale, avant de s’évacuer en milieu d’après-midi. Sous ces orages, des intensités pluvieuses de 30 à 40 mm en moins d’une heure sont attendues, avec des rafales de vent de 70 à 80 km/h, et des chutes de grêle. Des cumuls de 40 à 50 mm, et ponctuellement 70 mm, sont anticipés sur l’ouest de l’île.



Sur la côte orientale, des orages se formeront en cours d’après-midi sur les zones littorales et resteront actifs jusqu’en fin de nuit. Là encore, de la grêle, de fortes intensités pluvieuses et des rafales de vent de 60 à 80 km/h sont attendues.



Dans le sud de l'île, "un temps bien agité" persistera toute la journée, selon les prévisionnistes. Les averses présentes dès le petit matin devraient s'intensifier en cours de matinée, prenant un caractère orageux, avec un cumul maximum de 10 mm de pluie attendu dans la région de Porto-Vecchio.





Une amélioration temporaire est prévue samedi en journée, avant une nouvelle reprise orageuse sur toute l’île en fin de journée.