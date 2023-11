Météo : La Corse-du-Sud passe en vigilance "orange"

Vagues-submersion

Le vent de Sud à Sud-Ouest se renforce progressivement en journée de jeudi sur l'Ouest jusqu'au bassin méditerranéen, depuis les côtes algériennes jusqu'au Golfe du Lion, puis se décale dans la nuit de jeudi à vendredi à l'est du bassin. le vent fort génère de fortes vagues de Sud à Sud-Ouest, une surélévation temporaire du niveau de la mer (surcote), et une houle puissante se propage sur le Nord du bassin.

La conjonction de ces niveaux marins élevés et de ces puissants déferlements risque d'engendrer des submersions par paquets de mer sur les parties basses ou exposées du littoral des départements placés en vigilance orange "vagues-submersion" à partir de jeudi milieu de matinée pour l'est des Bouches-du-Rhône et le Var, puis sur les Alpes Maritimes et l'ouest de la Corse-du- Sud l'après-midi.

Pluie inondation

Dès le début d'après-midi de jeudi, des pluies orageuses se mettent en place sur la façade occidentale de la Corse. Elles se renforcent progressivement avec un caractère orageux plus marqué. En fin d'après-midi et en soirée, le front froid traverse la Corse, du Nord vers le Sud, et est associé sur la Corse-du-Sud à une franche activation des pluies orageuses, ainsi qu'à des rafales de vent parfois fortes (allant jusqu'à 90-100 km/h, localement 110 km/h sur le littoral ouest et 120-130 km/h, localement 140 km/h sur le relief).

Sur la Corse-du-Sud, les cumuls de pluie attendus sont de l'ordre de 30 à 50 mm généralisés sur la façade Occidentale, 70 à 100 mm sur les premiers contreforts et jusqu'à localement 130 à 150 mm dans les hautes vallées, 200mm sur le plus haut relief. Les intensités horaires sont de l'ordre de 30 mm/h.

Le front s'évacue en cours de nuit de jeudi à vendredi, et le temps redevient moins agité.