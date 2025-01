Météo : En Corse, la neige attendue dès 600 mètres dans la nuit

La Corse est placée en vigilance jaune pour neige et verglas à partir de ce jeudi minuit jusqu'à vendredi à la même heure, selon Météo-France.



Les prévisions indiquent que les précipitations neigeuses débuteront vers 2 heures du matin dans le centre de l'île, notamment entre le Niolu et Corte, pour se poursuivre jusqu'à 14 heures jeudi. Les quantités de neige attendues devraient rester faibles, mais des flocons pourraient atteindre Corte. Les températures enregistrées ce mercredi matin témoignent de cette vague de froid : -6°C à Ponte-Leccia à 7 heures, -3°C à Corte, avec des maximales peinant à dépasser 5°C en journée.



Le vent de nord-est, soufflant en rafales jusqu'à 55 km/h, accentuera la sensation de froid. Les précipitations devraient se transformer en pluie dans la région de Corte en milieu de matinée jeudi. Vendredi, le même type de temps est attendu, avec une limite pluie-neige remontant entre 800 et 1 000 mètres, et des rafales pouvant atteindre 65 km/h. Le temps perturbé devrait persister jusqu'à dimanche, avec des températures restant bien en dessous des normales de saison. Cependant, des valeurs pouvant atteindre 11°C sont prévues dans la région bastiaise et sur la Plaine Orientale, tandis que la limite pluie-neige pourrait s'élever à 1 300 mètres.