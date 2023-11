"Mes premiers mois avec l'URSSAF" : un accompagnement gratuit pour les créateurs d'entreprise corses

Un interlocuteur Urssaf dédié pour une prise en charge rapide des demandes et des questions des créateurs, offrant un soutien dans leurs démarches en ligne.

Une newsletter mensuelle personnalisée rappelant les échéances importantes, les services disponibles de l'Urssaf, les aides et prestations auxquelles ils peuvent prétendre.

Un suivi préventif des comptes en cas de déclarations ou paiements inhabituels.

Des ateliers collectifs et des webinaires.

Un espace web dédié offrant des conseils et informations complémentaires accessibles en tout temps.

Les travailleurs indépendants, parmi lesquels de nombreux auto-entrepreneurs, ont insisté sur le besoin d'un suivi renforcé pour comprendre les démarches administratives inhérentes à leur statut. En réponse à cette demande, l'Urssaf a mis en place" un programme national qui compile les meilleures pratiques des différentes Urssaf.détaille le directeur de l'Urssaf Corse, Sébastien Grippi.Le programme cible tous les créateurs d'entreprise de moins de 12 mois. Il propose un parcours de 9 mois pour les auto-entrepreneurs et de 15 mois pour les travailleurs indépendants, dont les artisans, commerçants, et professions libérales.t :L'Urssaf prendra l'initiative de contacter les créateurs d'entreprises pour leur présenter ce nouveau service. L'inscription est possible sur urssaf.fr/mespremiersmois