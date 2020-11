Meilleurs vins de France : une troisième. étoile pour le clos Canarelli

C'est une nouvelle consécration pour le Clos Canarelli de Figari, le guide des meilleurs vins de France lui a attribué dans sa nouvelle édition une troisième étoile. Yves Canarelli, propriétaire du domaine familial de 33 hectares se réjouit de recevoir cette distinction : " Evidemment je suis très heureux, on vise toujours le meilleur. Ici c'est la continuité d’un travail de 30 ans qui est couronné."



Les vins du Clos Canarelli n'ont pas attendu la troisième étoile pour se dresser sur les plus grandes tables du monde. On retrouve notamment le nectare corse dans l'établissement trois étoiles Michelin, "Eleven Madison park", à New-York ou encore dans des restaurants gastronomiques à Tokyo ou à Paris. "Cette nouvelle étoile apporte encore plus de notoriété. A présent, Il est reconnu au niveau des très grands vins français, cela fait rayonner le terroir insulaire aux 4 coins du monde", explique le vigneron.





La Corse, terroir d'exception

Yves Canarelli, rejoint ainsi le domaine comte Abbatucci de la vallée du Taravu également en agriculture biodynamique et confirme la tendance d'une viticulture insulaire qui a le vent en poupe. Il y a vingt ans, il était compliqué d'imaginer les vins corses à une telle apogée. "Il y a eu une très belle évolution grâce à des pionniers sur lesquels on a pris exemple. Je pense au domaine Arena, Leccia ou encore Christian Imbert qui voyaient le potentiel du terroir. Avec 25 cépages différents, la Corse a de très beaux vins et nous pouvons encore atteindre des sommets. Nous n'avons pas fini d’étonner." - assure Yves Canarelli.

L'exploitation familiale a encore de beaux jours devant elle, puisque le fils d'Yves, Simon Paul Canarelli (23 ans) qui termine sont diplôme d'oenologue à Dijon, reprendra le flambeau très bientôt.