Mausoleo a inauguré une stèle dédiée au sacrifice du caporal Fabiani

Sous l’égide de Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, et du colonel Pierre Pieri, directeur de l’établissement, la cérémonie a été marquée par le dévoilement d’une stèle en hommage au caporal Fabiani. Ce monument, érigé pour perpétuer le souvenir de cet acte héroïque, vise également à honorer tous les sapeurs-pompiers tombés dans l’exercice de leurs fonctions.

En ouverture, le lieutenant-colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS 2B, a salué l’engagement de nombreux agents dans cette initiative. Un hommage particulier a été rendu à Jean-Pierre Mazzi pour son rôle clé dans le devoir de mémoire, ainsi qu’à Luc Pasquali, sapeur-pompier volontaire et historien, pour ses recherches approfondies sur les événements

tragiques qui ont marqué l’histoire du SIS de Haute-Corse. De même les capitaines Olivier Tomasi et Ange Santucci ont été avantageusement cités pour leur implication dans la réalisation de la stèle.





L’émotion du dévoilement

Après l’accueil des autorités et la présentation du tout nouveau fanion du centre de secours, le lieutenant-colonel Thierry Nutti a rappelé les circonstances tragiques de l’accident de 1967. Ce discours a précédé le dévoilement de la stèle, un moment chargé d’émotion pour les nombreux enfants et petits-enfants du caporal Fabiani présents à l’événement.

La cérémonie s’est poursuivie par un dépôt de gerbes, un hommage aux morts, et des prises de parole officielles. L’intervention du président Hyacinthe Vanni, particulièrement émouvante, a marqué les esprits.

La bénédiction de la stèle n’ayant pu avoir lieu, celle-ci a été remplacée par un très harmonieux « Dio Vi Salvi Regina » chanté a cappella par des confrères de « San Parteu ».





Médailles et convivialité

La cérémonie s'est à la salle des fêtes d’Olmi-Cappella, où des médailles d’honneur ont été remises à plusieurs sapeurs-pompiers en reconnaissance de leur engagement exemplaire. Les autorités présentes ont également exprimé leur gratitude envers les pompiers et leurs familles, avant qu’un moment de convivialité organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers d’Olmi-Capella ne permette à tous les participants de se rassembler dans un esprit de solidarité.



Les médaillés mis à l’honneur : Médaille d’Honneur Échelon Grand Or : Adjudant-chef Jacques Tomasi Échelon Or : Sergent-Chef Jean-François Fabiani Échelon Argent : Sergent-Chef Adrien Tiberi Échelon Bronze : Sergent-Chef Gavinu Andréani, Sergent-Chef Hugo Cano, Caporal-Chef Pierre Dottori, Adjudant Julien Laure, Sergent-Chef Pierre Luiggi, Sergent Toussaint Luiggi, Adjudant Julien Giacometti.



Cette journée, placée sous le signe de la mémoire et du respect, a témoigné une fois encore de la reconnaissance collective envers ceux qui risquent leur vie pour en protéger d’autres.





Rappel des faits

Le 7 décembre 1967, le caporal Ignace Fabiani, sapeur-pompier volontaire du Centre de Secours d'Olmi-Cappella, intervient pour lutter contre une reprise d’un incendie particulièrement violent, qui ravageait la région du Relais de Mausoléo et menaçait la vallée de la Melaja, dans le canton d’Olmi-Cappella.

Sous la conduite du maire de Mausoléo M. Antonelli et du chef de corps des SP de Olmi-Cappella le lieutenant Victor Casanova, les sauveteurs et les villageois s’acharnaient à s’y opposer en éteignant les flammes, à I'aide de branchages et de seaux d'eau. Alors qu’il s'efforçait de maîtriser les flammes, l'attention d'Ignace Fabiani fut attirée par la présence d’une partie de son équipe et de sa famille, qui se trouvait en contrebas d’un champ et luttait pour contenir l’intensité du feu.

Interpellé par la dangerosité de la situation et soucieux de leur sécurité, il se précipita vers eux pour leur porter assistance. Malheureusement, un drame survint. Vers 10 heures un chêne, dont le tronc avait été partiellement calciné par les flammes, s’effondra soudainement, sous les violentes rafales, sur le groupe qui s’activait à la tâche. La chute de I ’arbre frappa de plein fouet Ignace Fabiani, le

blessant mortellement.

Âgé de 45 ans, agriculteur à Mausoleo et père de sept enfants, tous mineurs

entre 19 ans pour le plus âgé et 10 mois pour le dernier, il ne survivra pas à ses terribles blessures.