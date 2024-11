Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « Une belle soirée pour le club »

Mathieu Chabert (AC Ajaccio)

« L’équipe a fait quasiment le match que lundi face à Metz, mais, cette fois-ci, avec de l’efficacité. On a été enfin récompensés. Je pense que ce n’est pas un scandale de repartir avec les trois points ce soir. On savait que, si l’on reproduisait le même match que face à Metz, on aurait des opportunités. On a tenu plus longtemps sur la durée du match. Quand on est capable de presser comme cela pendant 90 minutes, on récupère des ballons plus hauts sur le terrain et on se crée des occasions plus facilement. On a dit, à la mi-temps, aux joueurs que, quand on est fait ce genre de prestation, on est forcément récompensés et c’est ce qu’il s’est passé ensuite. C’est une belle soirée pour le club ».



Laurent Battles (Clermont)

« La 2e mi-temps ne m’a pas plu. On aurait pu mener au score en première temps, mais on n’a pas su être décisif quand il le fallait. On n’a pas été au niveau dans les duels. On est passés au travers de la seconde mi-temps. Sans les arrêts de Ndiaye, on aurait pu s’incliner plus largement. C’est largement insuffisant, il va falloir se remettre au travail. On doit avoir une maîtrise technique plus importante dans ce genre de matchs. Aujourd’hui, on prend un but sur coup de pied arrêté, mais, de toute façon, on n’a pas été capables de marquer et la 2e période a été complètement ratée. On a fait beaucoup de mauvais choix. Ajaccio avait besoin de points et on connaissait les points forts de cette équipe, mais on doit être capable de réagir en montrant plus de caractère ».