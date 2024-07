Match amical : le SC Bastia s’impose à Lucciana (3-0)

Après 15 jours de travail physique intense, les joueurs du SC Bastia retrouvaient la compétition ce samedi 20 juillet avec un premier match de préparation à Lucciana contre le Gallia entrainé cette saison par Steven Inzerillo.

L’entraineur bastiais Benoit Tavenot entendait bien faire tourner son effectif et avait ainsi composé deux équipes par mi-temps. Le onze de départ composé de Placide – Meynadier – Guidi – Okou – Traore – Janneh – Ducrocq – Maggiotti – Soumahoro – Tomi- Rodrigues faisait vite craquer la défense locale. Sur un corner du jeune Soumahoto, Traoré inscrivait le 1er but à la 17ème. Julien Maggiotti sur service de Tomi aggravait le score à la 30ème puis Rodrigues ajoutait un 3ème but 2 minutes plus tard.

En seconde période, le coach bastiais alignait Maisonnial - Bohnert - Akueson - Roncaglia - Tavares - Etoga - Vincent - Loubatières - Cissé - Boutrah – Boumaaoui. Une mi-temps stérile entre les deux équipes qui se séparaient donc sur ce score de 3-0 en faveur du Sporting.

Prochain match de préparation pour les protégés du président Ferrandi, ce mardi 23 juillet à 18h30 au stade Paul Tamburini de Biguglia face au FC Balagne (N2)