Mars au féminin : Ajaccio met les femmes à l'honneur avec une riche programmation culturelle

∙Viril.e.sUn film de Julie Allione qui questionne le genre à partir d’un territoire, pourtant ce n’est pas un film sur l’identité corse. Les intervenants sont corses, mais on s’en fout... Viril.e.s est un moment de parole où on s’interroge sur la manière dont un territoire fabrique une culture de genre. Pas bien différente de la culture du territoire voisin puisque finalement le territoire qu’on explore c'est celui du patriarcat ! C'est une sorte de réflexion sur la norme en temps réel. Une vingtaine de personnes s’interrogent sur la manière dont s’est construit leur genre : comment ils ont appris à se comporter en homme ou à se tenir comme des dames et surtout où se tenir par rapport à la norme. Pour certain(e)s c’était une évidence quand c’est pour d’autres un effort impossible. Ce qui saute quand même aux yeux c’est à quel point prendre de la distance avec la norme ne va pas de soi. Et aussi que tout le monde ne se sent pas concerné par la remise en cause de cette norme. Dans Viril.e.s il y a des hommes virils, des femmes qui aiment ça, des jeunes filles révoltées, des garçons qui roulent des mécaniques, et plein de gens qui se posent des questionsLes sorcières sont elles de retour, le réveil des forces féminines, par Muriel Swann Thérapeute holistique, conférencièreChaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de ressources créatrices et d'un savoir ancestral. Mais l'histoire, la chasse aux sorcières, la société et l'éducation ont trop souvent muselé cette femme "sauvage" afin de la faire rentrer dans le moule des rôles assignés. De quel héritage sont-elles porteuses ? Sont-elles en train de se réveiller, de se libérer ? Et quelles parties d'elles-mêmes s'expriment aujourd'hui et demandent à guérir ? Une conférence pour explorer les héritages éducatifs, générationnels, inconscients et collectifs, comprendre les blessures du féminin et de l'utérus. Un temps pour découvrir la nature profonde de la femme en lien avec les cycles lunaires, conscientiser ce qui se passe au cours des différentes phases de son cycle, dans sa relation au corps et au monde, et l'influence de celles-ci dans sa vie professionnelle, personnelle, ses relations, ses émotions, ses prises de décisions, ses besoins..., rencontrer les archétypes de la jeune fille, de l'amazone, de la prêtresse, de la mère et de la sorcière et réveiller la beauté du féminin... Pour toutes les femmes avec ou sans cycle, menstruées ou ménopausées, à toutes celles qui sentent l'appel du féminin sacré...Le propos : Un groupe de femmes investit la salle d’un théâtre occupé pour se réunir afin de rédiger un livre, une sorte de bible pour aider les femmes à se réapproprier leur corps...Nous suivons l’évolution de ce groupe de femmes au cours de l’élaboration du livre, chapitre après chapitre. Au gré des réflexions qui émergent, des témoignages qui se partagent et du livre qui prend forme, des « bulles » éclatent l’espace de l’assemblée, pour faire résonner des récits intimes, surgir des images poétiques et des fictions décalées, burlesques ou poétiques∙La lune des baies Mûres - Compagnie Acrobatica MachinaLe sujet : Au cœur d'une scénographie sur roulette, mouvante et changeante, nous voyageons de tableau en tableau découvrant les aventures de Sol, petite fille téméraire et curieuse. Chaque tableau nous entraîne dans les méandres de son esprit, sa mythologie, ses peurs, ses rêves, ses doutes et ses espoirs. mais à qui parler quand les adultes sont trop grands et les petits trop petits pour comprendre? Heureusement Manì est là, silencieuse et attentive. Mais pour combien de temps ?Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans.Stella Sujis - DessinsNée en 1983 en Corée, Stella est une artiste plasticienne qui vit et travaille à Paris. A travers son travail à l’aquarelle, au pastel, à l’huile et en céramique haute température, elle questionne la vulnérabilité du statut de l’Homme et son rapport à la Nature.