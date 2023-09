Marie-Hélène Lecenne : « Nous ne voulons pas fermer la maternité de Porto-Vecchio, nous voulons la faire évoluer »

Dans le même temps, Marie-Hélène Lecenne l’assure, « il sera toujours possible d’accoucher à Porto-Vecchio ». « La pratique de l’obstétrique ne s’arrêtera pas », insiste-t-elle en dévoilant que l’ARS fait partie d’un groupe de travail au niveau national dans lequel elle s’astreint à faire valoir la spécificité de l’Extrême-Sud de la Corse. « Nous avons creusé plusieurs hypothèses, mais on voit qu’à 2h30 de route de Bastia et d’Ajaccio il est très difficile d’envisager qu’on ne puisse plus pratiquer d’accouchement sur Porto-Vecchio », relève-t-elle en reprenant : « Nous serons amenés à avoir une organisation qui continue de pratiquer des accouchements, mais ce ne sera probablement pas une maternité comme on a la connaît aujourd’hui, car elle intégrera des missions complémentaires ».



Face aux nombreuses inquiétudes qui font jour de voir les urgentistes devoir assurer les accouchements en cas de transformation de la maternité de la clinique de l’Ospedale en CPP, la directrice de l’ARS se veut également rassurante. « Nous ne sommes pas forcément dans cette voie-là, d’une part parce que l’on sait que selon les conditions météos, on ne peut pas toujours assurer la prise en charge d’une réorientation sur Ajaccio, mais aussi en raison de la saisonnalité qui crée une situation où les urgentistes on a une activité très soutenue entre avril et novembre », pose-t-elle, « Cette piste est évoquée au niveau national, mais dans les remarques que l’ARS a pu formuler, nous avons dit que sommes plutôt en faveur d’une autre organisation où ce ne sont pas les urgentistes qui prennent le relais ».



De facto, selon la directrice de l’ARS, ce projet chercherait uniquement « à apporter du plus ». « Là où les élus et la direction de la clinique expriment des inquiétudes, c’est que ce cadre particulier n’existe pas encore », estime-t-elle en précisant que des travaux sont en cours au niveau national pour définir celui-ci. « Ce que nous cherchons, dans le cadre d’une réflexion nationale qui n’a pas encore atterri, c’est comment trouver des organisations hybrides entre maternité classique et CPP qui ne pratiquent pas d’accouchement. Le rôle de l’ARS est de travailler à faire reconnaître ce cadre, et derrière d’apporter de la sérénité à la clinique. Au titre de l’année 2023, l’ARS est au rendez-vous du besoin de financement de la maternité, mais nous voudrions que notre projet atypique puisse être reconnu et du coup financé de manière sécure et pluriannuelle », livre-t-elleencore en concluant : « Notre objectif est de trouver le cadre qui convienne dans le cadre d’une négociation avec les acteurs du territoire, et ensuite de renouveler l’autorisation de soins dans ce nouveau cadre au cours de l’année 2024 ».