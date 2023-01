Porto-Vecchio : quel futur pour la maternité de la clinique de l'Ospedale ?

En face, la directrice générale de l’Agence régionale de santé de Corse, Marie-Hélène Lecenne, réfute en partie les critiques. « Jamais l’ARS n’a envisagé de fermer la maternité », tranche-t-elle. « Nous cherchons une organisation qui tienne compte de la diminution du nombre d’accouchements par rapport aux nouvelles normes de qualité et de sécurité applicables aux maternités et de la rareté des ressources de pédiatres et de gynécologues obstétriciens. Le futur décret sur l’autorisation d’une activité de maternité qui n’est pas encore sorti va intégrer ce type de critères et il nous échoit d’anticiper sa mise en œuvre dans le cadre du nouveau schéma régional de santé 2023-2028. Il apparaît également important que la clinique s’inscrive dans les filières de périnatalité. »



Si l’ARS concentre autant l’attention du collectif de soutien, c’est parce que c’est elle qui gère le robinet financier de la clinique de l’Ospedale. « On avait obtenu il y a 25 ans que les urgences et la maternité aient un accord de service public. Donc c’est le ministère de la Santé, via l’ARS, qui compense le déficit de ces deux services », précise Marie-Françoise Papi, pas avare de critiques : « l’ARS a un budget global, et préfère déshabiller l’Extrême Sud, pour habiller d’autres hôpitaux, mais on ne va pas se laisser faire ».



Pour le moment, la solution n’est pas encore actée, et c’est justement pour cela que le collectif de soutien communique autant. En interne aussi, on attend le verdict. « Pour le moment, moi, je n’ai pas de nouvelles de l’ARS », répond simplement le docteur Rémy François, PDG de la clinique. « Un professeur d’obstétrique doit venir très bientôt, et donner son avis sur la question. C’est ça qui va déterminer la suite des choses, et c’est pour ça que l’ARS n’a pas encore bougé : on est tenus par l’avis de cet expert. » Marie-Hélène Lecenne, consciente de la grogne du personnel, ajoute que « cela fait deux ans qu’il travaille sur le sujet ». Et se projette : « l’expert revient en février ». La réponse n'est pas encore formulée, mais l'attente, elle, est bien là.