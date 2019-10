Marche rose le 20 octobre à Folelli pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein

Comme chaque année, le mois d'Octobre est entièrement dédié à la lutte contre le cancer du sein. La Marche Rose organisée par la Ligue Contre le Cancer et l'Association Familiale du Fium'Altu en partenariat avec la Mairie et les associations sportives, culturelles, le GEPI et autres de la commune se déroulera dimanche 20 octobre sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Folelli.