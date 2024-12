Marché de Noël à Bastia : L'inflation freine les achats, mais l'ambiance reste festive

Jusqu'à 23 décembre, la place Saint-Nicolas de Bastia accueille son marché de Noël, un rendez-vous très attendu par les habitants et les visiteurs. Lieu de rencontre et de convivialité, le marché propose une large sélection de produits artisanaux, de décorations et de cadeaux. Cependant, cette édition 2024 se déroule dans un contexte économique particulièrement difficile, marqué par une inflation persistante. Cette hausse des prix, qui affecte le pouvoir d'achat des consommateurs, a des répercussions directes sur la fréquentation du marché et sur les ventes des artisans locaux.



M., vendeuse de la boutique Cherry Art, spécialisée dans les décorations et produits artisanaux, témoigne d'une baisse significative des ventes cette année. « Participer au marché de Noël est toujours un plaisir, mais je sens cette année que les clients sont plus hésitants. Peut-être à cause de la hausse des prix ou parce qu'ils sont plus sélectifs dans leurs achats. On remarque qu'ils se dirigent davantage vers des produits à petits budgets, comme des petites décorations ou des cartes de vœux artisanales, plutôt que vers des articles plus coûteux », explique-t-elle. Le stand, qui propose des produits allant de 10 à 200 euros, a constaté une baisse de son chiffre d’affaires d'environ 30 à 40 % par rapport à l'an dernier. « Nous avons toujours essayé de proposer des prix adaptés à Noël, mais c'est vrai que cette année, beaucoup repartent les mains vides. Les clients semblent plus prudents, et les achats sont moins spontanés. »



Un constat partagé par Delphine Demongeot, fondatrice de ScentSeas, une entreprise locale qui vend des bougies et des senteurs artisanales. « Cette année, avec l'inflation, beaucoup de clients sont plus prudents. On constate qu'il y a très peu de passage sur le marché, et les gens ne restent pas longtemps. Cependant, nous restons positifs, car nous arrivons tout de même à vendre nos produits, même si l'engouement n'est pas au rendez-vous, probablement à cause du contexte économique. »