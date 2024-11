Manifestations en soutien à Yvan Colonna : 4 personnes poursuivies

Les quatre hommes, "interpellés hier (mercredi) ont été présentés aujourd'hui au parquet et sont convoqués, pour les deux individus majeurs, devant le tribunal correctionnel le 5 décembre 2024 et pour les deux individus mineurs à la date des faits, devant le juge des enfants le 15 janvier 2025", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. Ils seront jugés pour "violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et participation armée à un attroupement", a ajouté le procureur.



Le 21 septembre 2022, une trentaine de jeunes cagoulés avaient lancé des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre qui avaient répliqué par des tirs de gaz lacrymogène en marge d'une manifestation organisée devant la préfecture de Haute-Corse, à l'appel du mouvement politique de jeunesse indépendantiste Ghjuventu libera, six mois après l'agression mortelle en prison du militant indépendantiste Yvan Colonna.



Condamnant ces arrestations qui concernent trois de leurs membres, les syndicats étudiants Ghjuventù Paolina et Ghjuventù Indipendantista ont organisé jeudi le blocage de l'université de Corse à Corte.