Manifestations contre l'interdiction du corse à l'Assemblée : le Cardinal Bustillo prône le dialogue face aux tensions

Le mouvement en faveur de la langue corse continue de se renforcer ce lundi, au lendemain d’une manifestation de soutien à Corte, où près de 400 personnes s’étaient réunies. À Ajaccio, la mobilisation a pris une tournure mouvementée. Environ 150 jeunes manifestants ont défilé dans le calme jusqu’à leur passage devant la préfecture, où la situation s’est envenimée. Des feux de poubelles ont été allumés sur le cours Napoléon, et des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre. Les lycéens ont lancé des projectiles, parfois chargés d’acide chlorhydrique, tandis que la police a riposté à coups de gaz lacrymogène. Ces violences ont poussé plusieurs commerces de l’hypercentre à fermer leurs portes par précaution. Le marché de Noël a également suspendu ses activités pour la journée.



​Le cardinal exhorte les jeunes au dialogue

A moins s de deux semaine de la visite du Pape en Corse, le cardinal de Corse a publié un message en langue corse sur les réseaux sociaux. S’adressant directement aux jeunes, il a fermement condamné les violences tout en les invitant à privilégier la voie du dialogue : « Les familles et les enfants ont peur. Les tensions grandissent, et la violence n’apporte aucune solution. » a-t-il déclaré. Soulignant l’urgence de ramener le calme, il a ajouté : « Le problème doit être résolu par la discussion. Préparons la paix et vivons en paix, per piacè. » Mrg François Bustillo a également rappelé la visite imminente du pape en Corse, un événement qu’il souhaitait placer sous le signe de la sérénité et de la paix.