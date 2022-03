Manifestations Colonna : La présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, rencontre les lycéens

Les élus et militants nationalistes présents avaient aussi des choses à dire à la jeunesse après les manifestations qui ont dégénéré la veille à Bastia, Aiacciu et Calvi. « Notre objectif est que les choses se fassent dans le calme. Oui, on peut manifester ! Oui, il faut exprimer sa révolte ! Il ne faut pas renoncer à la demande de justice et de vérité qui est tout à fait légitime. Nous avons demandé aux collégiens et aux lycéens que les choses se fassent dans le calme. Il y a eu des heurts très importants, hier soir à Aiacciu, la vie n'a pas de prix ! Il y a eu beaucoup de blessés. Il y avait déjà eu des blessés la veille, et aussi à la suite de la manifestation de dimanche », plaide Nanette Maupertuis, en écho à la lettre de Christine Colonna, divulguée la veille. Une demande pas forcément audible pour une jeunesse déterminée qui estime que l’Etat ne comprend que le rapport de forces et ne réagit qu’à la violence, que la Corse n’est entendue que lorsqu’elle crie sa colère. Une jeunesse, qui n’a pas l’intention de s’arrêter là, et que personne ne maîtrise, car elle est hors structure. « Je ne suis pas là pour canaliser. Je ne suis pas non plus un censeur ! Il y a quelques années, nous étions là, nous aussi, à manifester », affirme la présidente de l’Assemblée de Corse. « Je veux leur dire que c’est l’expression démocratique qui doit continuer, la revendication démocratique. Tomber dans le piège de la violence, on a vu ce que ça a donné, il y a quelques années ! Il y a d’autres moyens d’action. Je pense qu’ils ont compris ce message-là. En même temps, je ne suis pas là pour brider les jeunes qui sont, là aussi, pour nous secouer, pour nous dire : « Attention, ça ne va pas ! On attend des réponses, on ne les a pas ». Ces jeunes veulent que tout le peuple corse soit avec eux, pas uniquement les Nationalistes ».Tout comme la jeunesse et la société corse dans son ensemble, Nanette Maupertuis ne comprend pas le silence de l’Etat. « Au moment où je vous parle, je n’ai pas de contact avec l’Etat », avoue-t-elle. « J’espère que l’Etat va réagir et réagir positivement, pas en envoyant des CRS contre des collégiens et des lycéens, pas en envoyant des bombes de désencerclement - j’ai appris ce mot-là ce weekend ! -, pas en envoyant des gaz lacrymogènes, pas en réduisant la jeunesse corse à sa plus simple expression, à savoir que ce serait des agités qui seraient agités par des élus qui seraient derrière. Cette explication-là ne tient pas la route deux secondes, elle est même dangereuse ! ». L’élue autonomiste vient de publier une Tribune dans le quotidien Le Monde, adressé au président de la République et intitulée : « Monsieur le Président, la Corse est en train de revivre de sombres heures ». Et de conclure : « L'État doit comprendre qu’il faut entendre l'appel de cette jeunesse sur la vérité et sur la libération des prisonniers politiques ». Au même moment, selon nos informations, le Premier Ministre Jean Castex se décidait à téléphoner au président de l’Exécutif corse, Gilles Simeoni. Au même moment également, à Bastia, le député de la 1circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani faisait le tour des lycées bloqués pour discuter de même avec les lycéens et appeler au calme. Un appel d’autant plus important que la mobilisation de la jeunesse prend de l’ampleur dans toute l’île et que chaque jour apporte son lot de violences.