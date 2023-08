Manifestation lors de la séance de dédicaces de Nicolas Sarkozy : Un militant de Core in Fronte en garde à vue

Suite action #CoreInFronte contre la venue de Sarkozy, notre militant Julien Duclos vient d'être interpellé.

Des perquisitions sont en cours à son domicile à Aiacciu.

Nous demandons sa libération et appelons au rassemblement.

A riprissioni un sarà mai una suluzioni pulitica. pic.twitter.com/SRXaX8K4s9

— Core in Fronte (@coreinfronte) August 30, 2023



Afin de « rappeler son rôle dans l'arrestation d'Yvan Colonna en 2003 et son mépris pour la présomption d’innocence », plusieurs militants de Core in Fronte ont organisé une manifestation contre la venue Nicolas Sarkozy, samedi dernier au Leclerc de Baleone, où l’ancien Président de la République était venu dédicacer son dernier ouvrage, Le temps des combats.Un blocage qui avait donné lieu à une bousculade avec les forces de l'ordre avant que la séance de dédicaces ne puisse démarrer avec un peu de retard. À la suite de cette action, ce mercredi matin, le parti indépendantiste indique que l’un de ses militants, Julien Duclos, a été interpellé et placé en garde à vue. « Des perquisitions sont en cours à son domicile à Aiacciu », précise le mouvement qui demande sa libération et appelle à un rassemblement sans donner plus de détails.