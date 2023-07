Manifestation en soutien à Yvan Colonna : un appel au rassemblement à Calvi après la condamnation de trois jeunes

Les trois mineurs comparaissent ce mercredi devant le tribunal pour enfants de Bastia pour des jets de pierres ainsi que des jets de cocktails molotov sur la sous-préfecture de Calvi. De faits commis en marge d'un rassemblement de soutien à Yvan Colonna en mars 2022.



Au terme de cette première audience les jeunes ils ont été soumis à une mise à l'épreuve éducative en vue de réparer les dégâts occasionnés sur le bâtiment, estimés à 99 000 euros. À l'issue de cette première procédure mise en place avec la protection judiciaire de la jeunesse, une seconde audience se déroulera le 12 janvier prochain pour fixer les sanctions.



En réaction à ces condamnations le syndicat étudiant Ghjuventù Indipendentista appelle à un rassemblement ce jeudi 13 juillet à 20 heures devant la sous-préfecture de Calvi "pour soutenir Lisandru et les autres jeunes victimes d’injustices dans les tribunaux français."

Le mouvement de jeunesse dénonce "la somme pharaonique réclamée pour la dégradation de la sous préfecture de Calvi par l’usage de pierres" et dénonce "une forme de racket visant à appauvrir notre jeunesse au profit de la rénovation des instances de l’état et de ses autres besoins."