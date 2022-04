Manifestation d’Ajaccio : une enquête ouverte après des tirs à balles réelles sur les gendarmes

Dimanche 3 avril, plusieurs milliers de personnes, 3 800 selon les autorités, 14 000 d’après les organisateurs, ont défilé à Ajaccio pour rendre hommage au militant indépendantiste Yvan Colonna, décédé le 21 mars. Un rassemblement émaillé par des violences entre une minorité de manifestants et les forces de l’ordre.La manifestation fait suite à celles de Bastia, le 13 mars, et à Corte le 6 mars. Manifestations en soutien à Yvan Colonna, mortellement agressé le 2 mars dans la prison d’Arles. Elles aussi ont été le théâtre de violents affrontements, entre jets de cocktails molotov, de pierres et de projectiles en tout genre, de grenades lacrymogènes et de désencerclement mais aucun coup de feu n’avait jamais été relevé.