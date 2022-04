Rassemblement sous tension à Bastia

A 18 heures, ce 4 avril devant le commissariat de Bastia, u n important dispositif policier bloque les deux côtés de la rue du commandant Luce de Casabianca . Les CRS, entièrement équipés, mais décasqués, ont dressé deux murs anti-émeute de part et d'autre du commissariat.

À quelques mètres de l'entrée Nord du dispositif, côté port Toga , plus d'une centaine de personnes est rassemblée dans le calme. Des badauds de tout âge auxquels se sont mêlés quelques représentants politiques nationalistes et des membres des syndicats étudiants. "Nous sommes là pour dénoncer les interpellations de jeunes, effectuées ces derniers jours, notamment la méthode employée", lâche Ghjuvan Battista Pieri , président de Ghjuventù Libera . Le militant fait référence à une camionnette blanche banalisée transportant des policiers qui tournerait, chaque soir, dans Bastia pour interpeller des jeunes "à la volée". "De vraies rafles sur des jeunes qui se promènent seuls dans la rue, sont embarqués, tabassés e t pour certains humiliés en publi c comme devant le lycée du Fangu aujourd'hui où un lycéen a été menotté", s'insurge Ghjuvan Battista Pieri .



Pendant 40 minutes, le calme règne. Vers 18h40, quelques individus s'approchent à visage découvert des force de l'ordre. Les premières insultes fusent, ainsi que des coups de pied dans le mur anti -émeute . Les policiers enfilent leurs casques et relèvent leurs boucliers. La lance à incendie des CRS crache ses premiers jets d'eau pour disperser la foule qui revient et grossit comme une marée humaine.



Aucun projectile n'est lancé du côté des manifestants, pourtant les forces de l'ordre ripostent plus violemment ! Un policier, placé sur une terrasse du commissariat, tire une salve de grenades lacrymogènes, du haut vers le bas . Quelques-unes passent à quelques centimètres du visage des personnes présentes.



Le rassemblement se disperse, mais cela ne marque pas la fin des évènements . Le cortège se dirige vers la préfecture pour une deuxième partie de soirée beaucoup plus mouvementée.