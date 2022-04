Ajaccio : après la manifestation, des dégâts qui coûteront cher à la ville

René Descartes disait : « Chaque fois que quelqu’un m’offense, j’essaie d’élever mon âme si haut que l’offense ne peut l’atteindre ». Merci à tous pour vos messages de soutien.

Des tags « IFF », « Arabi Fora » ou « Gloria à tè Yvan » ont aussi fleuri sur les murs des bâtiments publics de la ville. Sur le muret en pierre des grilles du Palais Fesch des inscriptions à l’encontre du maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, ont suscité l’émoi de toute la classe politique insulaire notamment de ses opposants à l’Assemblée de Corse.Le président de l’Exécutif,s’est exprimé sur twitter. « Soutien à Laurent Marcangeli suite aux bombages injurieux et injustifiables qui l’ont visés. A Corsica chè no vulemu, hè quella di u rispettu, quellu di e ghjente è quellu di a demucrazia. »Le parti nationaliste PNC via son président,: « Mon entier soutien à @LMarcangeli , visé ce soir par des tags injurieux et inacceptables. Je veux le dire solennellement : rien ne peut justifier de tels actes. Sustegnu è abbracci. »de Core in Fronte : « Sustegnu à @LMarcangeli figliolu di issa terra. A sucetà ch'o vulemu ùn pò accettà atti sìmuli. A savviezza nustrale ci rammenta chì "Diversità face ricchezza" tenimula tutti à mente. »a lui-même remercier sur twitter les nombreux messages de soutien : « René Descartes disait : « Chaque fois que quelqu’un m’offense, j’essaie d’élever mon âme si haut que l’offense ne peut l’atteindre ». Merci à tous pour vos messages de soutien. »