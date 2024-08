Malgré leur handicap, Fréderic Portier et Christelle Chabre se lancent à l'assaut du GR20

Frédéric Portier, habitué des exploits sportifs, continue de repousser ses limites. Après un grave accident en 1994, il a finalement subi une amputation fémorale en 2021. Depuis, il ne cesse de se surpasser. L'année dernière, il a gravi le Kilimandjaro (5 895 mètres) et s'attaque maintenant à un nouveau défi en Corse, sa terre natale. Originaire de Zicavo, désormais installé dans le Var, il reste profondément attaché à ses racines insulaires. C'est ce lien qui l'a poussé à entreprendre la traversée du mythique GR20, l’un des sentiers les plus difficiles d’Europe, en une seule fois. Pour cette aventure de 14 jours, il sera accompagné de Christelle Chabre, une sportive tout aussi déterminée et également amputée tibiale. , prête à prouver une nouvelle fois que le handicap ne doit pas être un frein à l’accomplissement personnel. Ce projet inédit, où les deux aventuriers seront équipés de prothèses, pourrait bien être un exploit sans précédent dans le monde du trek. « Ce défi est un message fort pour toutes les personnes en situation de handicap. Il s’agit de montrer que la motivation et la détermination peuvent ouvrir la voie à de nouvelles passions », explique Frédéric Portier, également fondateur de Handi’Rando Sud, une association créée en 2024 qui organise des activités sportives accessibles à tous, pour promouvoir l’inclusion à travers le sport. « Nous voulons partager notre passion de la randonnée et montrer qu’avec les bons aménagements et un accompagnement adapté, tout est possible », précise Frédéric Portier.





Le GR20 : un symbole de dépassement de soi

Le GR20 avec ses 180 kilomètres, 11 000 mètres de dénivelé et ses paysages alpins exigeants, est réputé pour être l’un des parcours de randonnée les plus difficiles d’Europe et représente donc un défi redoutable. Partant de Calenzana au nord, le duo espère atteindre Conca, à l’extrémité sud, après 14 jours d’efforts intenses. « Ce projet, qui allie prouesse physique et résilience mentale, a aussi une portée symbolique : il s’agit de montrer que le sport est à la portée de tous, peu importe les obstacles.» expliquent Frédéric et Christelle qui pour relever ce défi seront accompagnés d’une équipe restreinte, composée de la kinésithérapeute Emelie, qui les avait déjà soutenus lors de l’ascension du Kilimandjaro, et de Sullivan, un cinéaste qui documentera cette aventure. Contrairement à leur précédent exploit, ils n’auront pas de soutien d’un orthoprothésiste pendant la traversée, ce qui rend l’expérience encore plus exigeante.



Une campagne de financement participatif pour soutenir le projet

Pour réaliser ce trek, les deux aventuriers ont lancé une cagnotte en ligne. « Ce type de défi nécessite des ressources matérielles et logistiques importantes. Nous faisons appel à la générosité de tous pour nous aider à concrétiser ce projet », indique Frédéric Portier. Les fonds collectés permettront notamment de financer l’équipement nécessaire, les frais d’accompagnement et la production du documentaire.