Malgré les crises, l'économie corse garde le cap

Au 2e trimestre 2022, 18 590 demandeurs d’emploi sont inscrits à pôle emploi en catégorie A,B,C sur l’île abec une baisse de - 3,8 % par rapport au trimestre précédent. Ce repli trimestriel est nettement plus soutenu en région qu’au niveau national (- 1,7 %) : en un an, le nombre d’inscriptions régresse deux fois plus vite en Corse qu’en France (- 18,0 % contre - 8,9 %).



À l’image du précédent trimestre, la baisse des demandeurs d’emploi concerne toutes les tranches d’âges et le nombre de demandeurs inscrits en catégorie A recule pour le 4e trimestre consécutif, affichant une baisse de 5,4 %. Il chute de 23,7 % sur l’île, dans un contexte national également en net repli (- 15,6 %).



Le taux de chômage à son plus bas niveau

Au 2e trimestre 2022, en Corse, le taux de chômage localisé baisse à nouveau et s’établit à 6,0 % de la population active. En un an, il perd 1,1 point en région, se situant ainsi au plus bas niveau jamais observé depuis 2014.

En France, il augmente légèrement à 7,4 % de la population active, mais il reste inférieur de 0,5 point à son niveau du 2e trimestre 2021 L’écart avec le taux de chômage national, s’accentue ces dernières années. Depuis la fin de la crise sanitaire, il est nettement favorable à la Corse qui se situe à 1,4 point en deçà du niveau national.