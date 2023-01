Malgré l'inflation, des chiffres de l'emploi encourageants en Corse

Malgré un contexte économique morose, entre l'inflation qui galope et la croissance qui freine, le chômage continue de reculer en Corse.Au quatrième trimestre 2022 le nombre de chômeurs (catégorie A, sans activité) a enregistré en Corse une baisse, d’après les derniers chiffres du marché du travail dans l'île, publiés par Dreets ce mercredi 25 janvier.Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne à 12 590. Ce nombre baisse de 1,9 % sur le trimestre (soit 240 personnes de moins) et de 7,3 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre baisse de 3,8 % ce trimestre (soit 9,4 % sur un an).Toutefois, sur la même période, en incluant l'activité réduite (le nombre de demandeurs d’emploi catégorie A, B, C) s'établit en moyenne à 18 930 au quatrième trimestre 2022. Ce nombre augmente de 1,6 % sur le trimestre (soit 290 personnes de plus) et diminue de 5,4 % sur un an.En France métropolitaine, ce nombre baisse de 0,8 % ce trimestre (–5,2 % sur un an).Sur l'ile, comme au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi retrouve son plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2011. Plis précisément pour la catégorie A, la baisse est de - 3,8 % en Corse-du-Sud sur le dernier trimestre (-9,3 % sur un an) et de -0,1 % en Haute-Corse (-5,5 % sur un an) ; pour les catégories A, B, C la hausse des demandeurs d'emploi sur le dernier trimestre est de +2,4 % (-3,6 % sur un an) en Haute-Corse et +0,5 % (-7,4 % sur un an) en Corse-du-Sud.