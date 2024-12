Maison de la Corse de Marseille : Ghjabica Leoni, une figure de Scola Corsa s’en est allée

En présentant ses condoléances attristées aux siens, la Maison de la Corse tient à porter témoignage de l’attachement que ses membres et ses adhérents envers Ghjabica Leoni.





« Ghjabica était enseignante en deuxième année de notre Scola Corsa » indique, emu, Jean Dal Colletto, président de la Fédération des Groupements Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône. « Hà creatu è era animatrice di u nostr’attellu di teatru in lignua corsa. Era participente fida à i nostr’attelli di cantu.

Sempre pronta à dà a manu à tutte l’attività urganizate da i nostri associi, a so gentillezza è a so fideltà in amicizia eranu apprizzate da tutte è tutti. A so sparizione lascia un viotu tremendu »





Les obsèques de Ghjabica Leoni se dérouleront du 2 au 6 janvier. Sa dépouille sera en chambre funéraire du cimetière Saint-Pierre de Marseille ce jeudi 2 janvier de 10 à 18 heures et une cérémonie s’y tiendra le vendredi 3 à 9 heures.

Ghjabica Leoni sera incinérée lundi 6 janvier à 8h45.

Requiescat in pace !