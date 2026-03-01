Mairie de Lisula - Salle comble pour le lancement de la nouvelle mandature

Dans une salle des conseils comble, le doyen des élus municipaux, Pascal Marchetti a ouvert la séance. Chargé de présider l’installation, il a livré un discours empreint d’émotion et de fidélité, revenant sur le parcours d’Angèle Bastiani.



« En juillet 2020, j’ai eu l’honneur et le plaisir de te remettre cette écharpe lors de ton élection. Aujourd’hui, l’aventure continue avec cette équipe complétée par des jeunes déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes », a-t-il déclaré, saluant « l’énergie » et « le travail inlassable » de la maire, tout en soulignant « son humanisme », parfois discret mais bien réel auprès des familles confrontées aux difficultés.



Évoquant une campagne électorale tendue, il a également salué « une volonté inébranlable », menée « avec élégance, panache et dignité », concluant sur « une victoire éclatante ». Dans ses propos, il a aussi tenu à adresser un message de soutien à Antoine Guerini, ainsi qu’un clin d’œil appuyé « aux piliers indispensables » de cette équipe municipale.



Une équipe installée et structurée

À l’issue de cette première séance, le nouveau conseil municipal a été officiellement installé autour d’Angèle Bastiani, reconduite dans ses fonctions de maire.

Les adjoints ont été désignés dans la continuité.

1er adjoint, Antoine Guerini, 2e adjoint, Alexandra Santini Escobar, 3e adjoint, Patrick Botey, 4e adjoint Camille Battaillard, 5e adjoint, Jean-Paul Massiani, 6e adjoint, Annick Pozzo di Borgo. Les conseillers municipaux ont également été installés, composant une assemblée mêlant élus expérimentés et nouveaux profils, avec notamment une jeunesse représentée, à l’image de la benjamine du conseil âgée de 20 ans.



« Une responsabilité et une fierté collective »

Dans son discours d’investiture, Angèle Bastiani a rappelé la portée du scrutin du 15 mars dernier.

« Les Île-Roussiens ont fait un choix clair dès le premier tour avec 57,24 % des voix. Plus qu’une victoire, c’est un plébiscite. Ce résultat nous honore et nous oblige », a-t-elle affirmé.

Consciente des attentes, la maire a insisté sur la responsabilité qui incombe désormais à son équipe. « Servir, décider et agir dans l’intérêt général avec exigence et engagement. »

Elle a tenu à remercier l’ensemble des acteurs du territoire. Électeurs, familles, agents municipaux et membres de son équipe, saluant « un conseil municipal riche dans sa diversité et ses compétences ».



Apaisement et unité au cœur du message

Au-delà de l’installation institutionnelle, le ton du discours s’est voulu rassembleur.

« Nous avons entendu le message des électeurs , un soutien, mais aussi un rejet des divisions. Notre ville mérite l’unité, le respect et une ambition collective », a déclaré Angèle Bastiani.

Un message d’ouverture également adressé à l’opposition. « Nous travaillerons dans un esprit constructif avec ceux qui le souhaitent, dans l’intérêt exclusif des Île-Roussiens».



Une opposition qui se veut constructive

Dans les rangs de l’opposition, Pierre-François Bascoul, tête de liste Per Lisula, a confirmé une ligne claire. « Nous allons continuer à défendre l’intérêt général avec une seule boussole : le bien-être de notre ville».

Avec trois sièges au conseil, il entend « travailler dans l’apaisement », tout en restant vigilant.

« Quand il faudra, nous monterons au créneau pour défendre l’intérêt général».

Même position du côté de Nicolas Albertini, élu issu de la liste menée par Jean-Simon Savelli.

« Je serai dans une opposition constructive. Je voterai les projets utiles à la commune et je continuerai à proposer».



Des projets et une continuité assumée

Interrogée à l’issue de la séance, la maire a évoqué les priorités de ce nouveau mandat.

« Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à accomplir. Des projets sont déjà lancés, d’autres arrivent, avec une seule ligne directrice, faire grandir et rayonner L’Île-Rousse ».

Parmi les dossiers structurants figurent notamment. Le projet de parking du Carucchettu, des aménagements urbains, la création d’une future médiathèque, actuellement en phase de structuration.

La maire a également insisté sur la méthode. « Nous allons travailler en commissions, avec des comités de pilotage ouverts, pour porter des projets concrets ».



Une mandature placée sous le signe du travail

Dans une salle marquée par la présence des agents municipaux, élus et habitants, cette première séance a donné le ton.

« Nous sommes une véritable équipe. Nous avons commencé à travailler avant même l’installation officielle, et nous serons au rendez-vous de la confiance », a conclu Angèle Bastiani.

Un nouveau chapitre s’ouvre ainsi pour L’Île-Rousse, entre continuité politique, renouvellement partiel et volonté affichée d’apaisement.