Macinaggio : un vol de vêtements et de bijoux résolu

Le 13 juillet dernier, un commerce de Macinaggio à Rogliano enregistrait un vol de vêtements et de bijoux représentant un préjudice de près de 800 euros. Les gendarmes de la communauté de brigades de Brando ont ouvert rapidement une enquête de flagrance qui, à partir de leurs investigations et aux divers témoignages recueillis, leur permettait d'identifier deux femmes domiciliées sur la commune de Luri.

"Les interpellations suivies des perquisitions ont permis de découvrir les objets dérobés, mais également de solutionner un vol commis au préjudice de ce même commerce quelques mois plus tôt" indiquait ce jeudi matin la gendarmerie nationale.

Les deux personnes sont convoquées devant le tribunal correctionnel de Bastia dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.