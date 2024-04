MMA : Un grand succès pour le premier gala du Corsican Fight League

Le Corsican Fight League a frappé fort avec son premier gala de sport pieds/poings qui s'est tenu dans un Cosec Pepito Ferretti comble. Cet événement, porté par Fred Boigeol, fondateur du CFL, s'est révélé être bien plus qu'une simple compétition de MMA. « Le CFL se positionne comme une plateforme pour promouvoir l’excellence athlétique Corse et offre aux pratiquants insulaires l’opportunité de briller dans l’octogone devant leur public ». explique Boigeol « L’ambition du CFL ne se limite pas à un évènement unique, l’objectif principal est de faire du CFL une référence dans le paysage sportif Corse en déclinant l’évènement en plusieurs éditions récurrentes. »



Le gala a présenté 12 combats dans diverses catégories, mettant en vedette des combattants locaux du KTP Scola, du 2ème REP de Calvi et de la Bushido Académie d’Ajaccio, confrontés à des adversaires de différentes Team de l’Hexagone. En tête d'affiche, le trophée Erwan Bitton, en hommage au regretté combattant de 20 ans, a été remporté par Damien Gras du BA Avignon.



Voici les résultats des autres combats :

- GALDERISI Théo (MGC) a remporté sa victoire par soumission contre Louis CANTAILLOUBE (MFC).

- MARTINEZ Romain (BA Avignon) a obtenu une victoire par TKO contre Quentin MURATI (KTP Scola).

- SERENI Bastien (BA Ajaccio) a gagné par décision contre Pierre OLLIER DE MARICHARD (KBC).

- PIETRI Jean Camille (KTP) a remporté son combat par soumission contre Colin ISNARD (MFC).

- CAMARA Abdoulaye (ATCH Academy) a battu LOISON COSSU Matteu (BA Ajaccio) par décision.

- El ABED Assim (KTP) a remporté sa victoire par TKO contre Kaido ROMERO (US Menton).

- BELLAVIGNA Paul Antoine (KTP) a gagné par TKO contre COLACI Gianni (BA Avignon).

- Khaled SAHRAOUI (MFC) a vaincu Ouloukbek OURGAZIEV (KTP) par décision.

- William SIFRAN (MFC) a remporté sa victoire par soumission contre Dawid KOZLOWSKI (Bonne Ecole).

- Hugo BOIGEOL BAGGIONI (KTP) a battu GIUDICE Salvo (MFC) par décision.



Dans la compétition pour le trophée Erwan Bitton, GRAS Damien (BA Avignon) a vaincu RUSU Andrian (KTP-2eme REP) par soumission en demi-finale, et a remporté la finale contre Valentin BOULESTEIX (US Menton) par décision.



Ce gala marque ainsi un succès retentissant pour le CFL et ouvre la voie à une série d'événements qui promettent de dynamiser la scène sportive insulaire et nationale.