MED’INNOV : Les université de Corse et de Nice Côte d’Azur renforcent leur partenariat pour dynamiser l’innovation

Ce vendredi 18 juillet, le campus Grimaldi de l’Université de Corse a accueilli la rencontre annuelle du Pôle Universitaire d’Innovation (PUI) MED’INNOV. L'événement a été ouvert par Dominique Federici, président de l’Université de Corse, en présence des membres fondateurs, à savoir l’Université de Corse et l’Université de Nice Côte d’Azur, ainsi que dix partenaires de recherche de premier plan, dont le CNRS, l’INRAE et l’INSERM.





La journée a débuté dans l’amphithéâtre Desanti avec un atelier sur l’écosystème corso-azuréen de l’innovation. Cette session a été suivie du comité de pilotage MED’INNOV et de la Commission Innovation et Valorisation dans l’après-midi. Les activités se sont conclues par la finale régionale du concours Starthèse au Spaziu Natale Luciani. Ce concours vise à encourager les doctorants et jeunes chercheurs à valoriser leurs compétences entrepreneuriales en concevant des projets innovants. MED’INNOV est un Pôle Universitaire d’Innovation regroupant deux territoires : la Corse et la Côte d’Azur. « Le but est véritablement de doper, d’accélérer tout le process d’innovation en lien avec le monde universitaire », a précisé Dominique Cancellieri, vice-président Innovation de l’Université de Corse. « Nous avons été labellisés PUI avec l’Université de Nice Côte d’Azur et dix autres partenaires de recherche, tels que l’INRAE, l’INRIA, et l’INSERM pour le secteur médical, ainsi que le CNRS. »





Ce pôle est conçu pour structurer l’innovation en favorisant la collaboration entre chercheurs et organismes de transfert technologique comme la SATT, la société accélératrice de transfert technologique. « Cela constitue une sorte de consortium de 12 fondateurs qui œuvrent pour accélérer le continuum de l’innovation », a ajouté Dominique Cancellieri. Le PUI a bénéficié d’un financement de 7,5 millions d’euros sur quatre ans, avec des appels à projets dotés de 1,5 million d’euros pour soutenir la collaboration entre chercheurs et entreprises. La campagne nationale de labellisation a conduit à la reconnaissance de 29 PUI, dont le MED’INNOV se distingue par son double territoire. « C’est très peu puisque chaque territoire devrait avoir son propre PUI. Notre spécificité réside dans la gestion conjointe de deux territoires, ce qui nous permet de mutualiser nos pratiques et de fusionner nos actions », a souligné Dominique Cancellieri.





Tous les six mois, des points d’étape sont organisés pour évaluer les progrès du pôle devant le comité d’innovation et de valorisation. Ces sessions permettent de faire le point sur les actions en cours et à venir. Actuellement, aucun projet financé n’est encore opérationnel en Corse, mais des projets sont en attente de financement dans les mois à venir, comme l’a confirmé le vice-président Innovation de l’Université de Corse.