Lutte contre les trafics de stupéfiants en Corse-du-Sud : plus de 3 millions d'euros de saisies en 2023

Ce mardi 9 avril s'est tenu le comité de pilotage régional du GIR (groupe d'intervention régional), chargé de procéder aux saisies des avoirs criminels dans le cadre des enquêtes judiciaires. Cette réunion a été l'occasion pour Nicolas Septe, le procureur de la République d'Ajaccio, de dresser un bilan de la lutte contre le trafic de stupéfiants en Corse-du-Sud, un an après la dernière circulaire de politique pénale territoriale pour la Corse émise par le garde des Sceaux , incitant à "intensifier toutes les formes de saisies des avoirs criminels".



Plus de 3 millions d'euros de saisies

Dans un communiqué, le procureur a souligné que "la stratégie pénale appliquée par le parquet d'Ajaccio en matière de saisie des avoirs criminels est directement liée à l'engagement inébranlable de combattre sans relâche les trafics de stupéfiants et les profits illicites qui en découlent" a porté ses fruits. Ainsi, en 2023, plusieurs biens de luxe, dont des véhicules, des montres, des biens immobiliers, et une somme d'argent évaluée à plus de trois millions d'euros, ont été saisis uniquement en Corse-du-Sud, dans le cadre de 24 enquêtes suivies par le GIR.



Parmi les affaires traitées l'année précédente, le procureur a mis en lumière deux cas illustrant le travail de terrain : en août 2023, une opération menée par le GIR a abouti à l'arrestation de 7 trafiquants de stupéfiants et à la saisie de 93 kilos de résine de cannabis et 7 kilos de cocaïne. Ce réseau démantelé, implanté dans la Plaine Orientale et touchant plusieurs régions corses, a été neutralisé et ses membres incarcérés. De plus, dans le cadre d'une affaire de blanchiment liée au trafic de stupéfiants, 8 individus ont été appréhendés en collaboration avec la SR d'Ajaccio, menant à l'incarcération de trois d'entre eux et à la saisie de plus de 100 000 euros d'avoirs criminels.



Nicolas Septe a également souligné que "le parquet d'Ajaccio et les services d'enquête collaborent étroitement avec l'antenne de l'AGRASC de Marseille, récemment mise en place, pour constituer des dossiers solides de saisie des avoirs criminels". Cette coopération a permis d'augmenter significativement le nombre de saisies en 2023. Afin de renforcer encore ces efforts, le parquet a décidé d'impliquer dès le début des enquêtes les enquêteurs spécialisés du GIR dans les affaires sensibles de trafic de stupéfiants, de travail dissimulé ou de blanchiment d'argent. Une dimension économique et financière est ainsi ajoutée à l'enquête pénale classique pour mieux identifier les biens acquis illégalement. "Les orientations de politique pénale que j'ai définies pour 2024, en coordination avec le parquet général de Bastia, visent à continuer d'intensifier les saisies d'avoirs criminels, notamment dans les affaires de blanchiment et l'utilisation de cryptoactifs," a-t-il ajouté.



En outre, une proposition de loi adoptée en décembre 2023 modifiant l'article 131-21 du Code pénal devrait faciliter les confiscations des avoirs criminels saisis au cours des enquêtes judiciaires.