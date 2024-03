Lutte contre le travail dissimulé : En Corse, l’Urssaf a redressé plus de 5,7 millions d’euros

C’est une année record en matière de lutte contre le travail dissimulé. En 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf) a redressé près de 1,2 milliard d’euros. Un chiffre en augmentation de + 49% par rapport à 2022 où ce sont 788,1 millions d’euros qui avaient été redressés.



Plus loin, dans un communiqué publié ce début de semaine, l’Urssaf indique qu’en 10 ans le montant annuel des redressements réalisés a triplé « pour dépasser pour la première année le milliard d’euros en 2023 ». Pour référence, en 2013, le montant des redressements pour travail dissimulé s’établissait à 321 millions d’euros.



« L’Ursaaf a renforcé son engagement avec plus de 36 037 actions contre le travail dissimulé au niveau national », ajoute encore l’organisme en précisant que les actions de contrôle ciblées - qui ciblent prioritairement les secteurs les plus touchés par la fraude, notamment la construction, le commerce et l’hôtellerie/restauration - sont en hausse de 8,5% et s’élèvent à 6090, dont « 83% ont abouti à un redressement ».



En Corse, ce sont quelque 373 actions qui ont été menées contre le travail dissimulé au cours de l’année passée, dont 81% étaient des actions de prévention. Au total, l’Urssaf Corse indique que ce sont 5 721 389 € qui ont été redressés en 2023, soit une somme équivalente à « 1,5 millions de vaccins contre la grippe, 2384 accouchements, 326 005 consultations chez le médecin généraliste, ou 13 687 allocations de rentrée scolaire ».