Lutte contre le harcèlement scolaire : Le collège Jean-Félix Orabona de Calvi se mobilise

Le jeudi 7 novembre, à l'initiative de Deborah Casanova, conseillère principale d'éducation, le collège Jean-Félix Orabona a organisé une journée de mobilisation contre le harcèlement, marquée par une vaste opération « verte ». Élèves, enseignants et tout le personnel encadrant se sont vêtus de cette couleur, symbole de leur engagement collectif. Cette initiative, qui a rencontré un franc succès, s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement, instaurée en 2015 et célébrée chaque année le premier jeudi suivant les vacances de la Toussaint.



Cette journée a été portée par les ambassadeurs contre le harcèlement, des élèves volontaires qui assurent un rôle clé dans la prévention au sein de l’établissement. « Nous avons cette année 24 ambassadeurs, élèves de 5ème et 4ème. Leur mission ne se limite pas à cette journée, elle se poursuivra tout au long de leur cycle, afin de sensibiliser et d'intervenir efficacement pour qu'aucun élève ne se sente seul face au harcèlement », explique Deborah Casanova.



Les ambassadeurs ont été formés pour repérer les premières manifestations de harcèlement, qu'elles soient verbales, physiques ou psychologiques. Leur rôle est essentiel pour créer un climat scolaire apaisé, en intervenant parfois comme médiateurs entre élèves et adultes. Amélia Malone, élève de 4eA, décrit leur action : « Nous sommes là pour repérer des situations de harcèlement et pour servir de lien entre les élèves et les adultes. Le harcèlement peut se traduire par des moqueries, des insultes, du rabaissement, des violences physiques ou verbales. L'important, c'est que ça ne doit jamais être répétitif ou pesant pour la personne visée. »



Le chef d'établissement, Arnaud Cohade, souligne l’importance de cette journée : « C’est l’aboutissement d’un travail quotidien pour le bien-être des élèves. Nous savons qu’ils travaillent mieux et s’épanouissent davantage dans un environnement serein. Les ambassadeurs sont là pour promouvoir ce climat scolaire sain. Aujourd’hui, nous devons faire face à un harcèlement qui dépasse les murs de l’école, notamment avec l’essor des réseaux sociaux. C’est pourquoi l’implication des ambassadeurs et des parents est cruciale. »



Parmi les actions mises en place, un mur d'expression a été installé, composé de post-it où élèves et personnels ont inscrit mots, phrases ou dessins dénonçant le harcèlement. Ce mur, formant le message « N-A-H » pour « Non Au Harcèlement », a été un véritable succès et a permis de libérer la parole autour de ce sujet difficile à aborder. Les élèves ont également pu compter sur la cantine de l’établissement, qui a joué le jeu en proposant un repas « vert », en parfaite adéquation avec le thème de la journée. « Ce projet a été porté de manière très collaborative, avec le soutien de toute l’équipe éducative. Nous sommes ravis du résultat », conclut Marie-Rose Acquaviva, également CPE.



Pour toute situation de harcèlement, un numéro d’écoute gratuit et anonyme, le 3018, est disponible 7j/7, de 9h à 23h. Il permet aux victimes, ainsi qu’à leurs proches ou témoins, d’obtenir aide et conseils.