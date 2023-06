Lutte contre le cancer : une année de tous les records pour La Marie-Do

Les années se suivent et se ressemblent pour La Marie-Do qui depuis 17 ans se mobilise pour permettre aux malades du cancer l’égalité dans l’accès aux soins. L'association présidée par Catherine Riera vient en effet de clore une année exceptionnelle avec un bilan financier très encourageant et ce malgré un contexte difficile. "Grâce à la générosité de nombreux donateurs et à la mobilisation de bénévoles dévoués, La Marie-Do a réussi à collecter la somme de 404 456 € qui assureront la pérennité de ses actions en 2023." explique la présidente. Cependant, Catherine Riera souligne le constat navrant de l'inégalité d'accès aux soins en Corse, la région la plus pauvre de France métropolitaine . "On pourrait tout simplement se féliciter de ce bilan du fonctionnement de notre association... Et pourtant après 17 ans d’engagement, nous nous confrontons toujours au même constat, navrant, de voir que ce principe fondamental, d’égal accès à des soins appropriés, inscrit dans le code de la santé publique est loin d’être la règle. La Corse est en effet la seule région de France à ne pas disposer de CHU, à compter le plus faible taux d’équipements structurants indispensables pour une prise en charge performante des cancers comme les IRM, l’absence totale de tep scan, des hôpitaux en mal de recrutement et de budgets suffisants pour financer des investissements trop souvent essentiels ou les soins de supports. Et en même temps, nous affichons toujours le triste record d’être la région la plus pauvre de France métropolitaine avec 19% de la population vivant sous le seuil de pauvreté."



Un soutien concret pour les malades

Malgré cela, l'association a reversé 308 662 € à plus de 500 malades, notamment à travers un fonds de secours et des soins de support visant à soutenir et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. "Le fonds de secours a permis de verser 190 525 € à 198 malades et à leur famille. Cette aide financière directe vise à soutenir les personnes confrontées à des situations de précarité ou de grande fragilité économique, les aidant ainsi à faire face aux dépenses liées à leur maladie, telles que les frais de transport, d'hébergement ou de produits non remboursés. Cette aide est cruciale pour éviter que ces malades ne tombent dans une spirale de surendettement ou ne renoncent aux soins nécessaires. En soutenant les soins de support ou de confort préconisés par le Plan Cancer pour les malades hospitalisés dans les hôpitaux de Corse, ainsi que lors des ateliers Paroles et Bien Être, La Marie Do a continué à jouer un rôle essentiel. Les hôpitaux de Casteluccio et d'Eugénie, dépourvus de budgets suffisants, ont pu bénéficier du financement des interventions d'une socio-esthéticienne et d'une réflexologue, pour un montant total de 46 334 €." détaille la présidente.



L'association soutient également la recherche en matière de cancer de l'enfant, en allouant chaque année 20 000 € aux travaux menés par le Professeur André sur le médulloblastome, le cancer pédiatrique le plus fréquent.



Pour permettre l'accès aux essais cliniques à Marseille ou à Paris pour les accompagnants des patients éligibles à des protocoles thérapeutiques de pointe, porteurs d'espoir, La Marie Do a établi un partenariat avec Air Corsica. Ce partenariat a permis de prendre en charge les billets d'avion pour un budget total de 2 893 €.



Enfin, l'association a investi dans les hôpitaux de Corse pour améliorer le confort des malades hospitalisés. L'année précédente, un équipement de pointe, d'une valeur de 48 910 €, a été acquis afin de sécuriser les dosages des chimiothérapies au sein de l'hôpital de Corte.